"أوعى تصلح غلط بغلط".. مي سليم تنشر رسالة غامضة على "إنستجرام"

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة مي سليم، رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت مي في "ستوري": "اوعى تصلح غلط بغلط أكبر منوا".

يذكر أن آخر أعمال مي سليم الجزء الرابع من مسلسل "المداح"، بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، وفتحي عبد الوهاب، وخالد سرحان، وتأليف أمين جمال، وشريف يسري، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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