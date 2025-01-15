لبنى عبد العزيز لمصراوي: لم أعتزل التمثيل والأعمال المعروضة لا تناسب مكانتي الفنية

كتبت- بسمة ثروت:

نفت الفنانة لبنى عبد العزيز صحة ما يتردد حول اعتزالها الفن، وكشفت أنها في انتظار الدور الملائم لعودتها فنيًا والذي يعيدها بشكل قوي.

وقالت الفنانة لبني عبد العزيز في تصريح خاص لمصراوي: "لم أعتزل الفن، وعُرضت علىّ في الفترة الماضية الكثير من الأدوار، إلا أنني لم أشعر أنها العودة القوية التي أرغب بها، وليست على مستوى مكانتي الفنية، وأنا لا اأوافق على تجسيد أدوار عادية يستطيع أي فنان آخر تجسيدها، بل هناك نوعية من الأدوار التي تستهويني".

وأضافت: "أستمتع بوقتي حاليا مع أولادي، وقضيت رأس السنة في فيينا برفقة ابنتي، وأنا مقيمة بمصر، وهم يقوموا بزيارتي من حين لآخر، وينصب اهتمامي حاليا على برنامج (ركن الطفل) الذي أقدمه للأطفال خلال الإذاعة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لبنى عبد العزيز فيلم"جدو حبيبي" بطولة محمود ياسين، وبشرى، ولبنى عبد العزير، وأحمد فهمي، تأليف زينب عزيز، وإخراج على إدريس