بـ "الأحمر".. مايا دياب في جلسة تصوير جريئة من أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"

بالصور- كارمن سليمان تكشف عن حملها في أحدث جلسة تصوير مع زوجها

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة اللبنانية، مايا دياب لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت مايا مرتدية إطلالة جريئة باللون الأحمر، والتقطت العديد من الصور وكتبت: "حقيقة أم جرأة"، وحازت الجلسة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وفازت الفنانة مايا دياب بجائزة "أفضل مغنية لبنانية" في عام 2024، وذلك من حفل توزيع جوائز "موريكس دور" الذي أقيم شهر ديسمبر الماضي.

وأحيت مايا دياب مؤخرًا حفلًا غنائيًا في تركيا ضمن احتفالات رأس السنة، وقدمت باقة من أشهر أغانيها، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل من قبل محبيها.

يذكر أن الفنانة مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغنيات جديدة من ألبومها " MYMAYAV" وهم "طاقة إيجابية" ، و"تقلان" ، و "كلن قالولي".

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