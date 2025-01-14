بالصور.. يسرا وإلهام شاهين وحسين فهمي.. نجوم الفن في حفل زفاف نجل زاهي حواس

بالصور- كارمن سليمان تكشف عن حملها في أحدث جلسة تصوير مع زوجها

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

يقام مساء اليوم الثلاثاء، حفل زفاف نجل عالم الآثار ووزير السياحة المصري الأسبق، زاهي حواس، كريم حواس، وذلك بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

وجاء بين أبرز الحضور الفنان حسين فهمي، الفنانة يسرا، الفنانة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة لبلبة، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان خالد النبوي، الفنانة هالة صدقي، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني وشخصيات عامة، وحرصوا على تهنئة العروسين بمناسبة دخول عش الزوجية.

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