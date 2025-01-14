لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالصور.. يسرا وإلهام شاهين وحسين فهمي.. نجوم الفن في حفل زفاف نجل زاهي حواس

11:26 م الثلاثاء 14 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الفنانة ليلى علوي
  • عرض 9 صورة
    حسين فهمي من حفل زفاف نجل زاهي حواس
  • عرض 9 صورة
    حسين فهمي وخالد النبوي من حفل زفاف نجل زاهي حواس
  • عرض 9 صورة
    زاهي حواس مع الفنان حسين فهمي
  • عرض 9 صورة
    الإعلامية بوسي شلبي من حفل زفاف نجل زاهي حواس
  • عرض 9 صورة
    هالة صدقي من حفل زفاف نجل زاهي حواس
  • عرض 9 صورة
    زاهي حواس وهالة صدقي
  • عرض 9 صورة
    الفنان خالد النبوي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

يقام مساء اليوم الثلاثاء، حفل زفاف نجل عالم الآثار ووزير السياحة المصري الأسبق، زاهي حواس، كريم حواس، وذلك بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

وجاء بين أبرز الحضور الفنان حسين فهمي، الفنانة يسرا، الفنانة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة لبلبة، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان خالد النبوي، الفنانة هالة صدقي، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني وشخصيات عامة، وحرصوا على تهنئة العروسين بمناسبة دخول عش الزوجية.

اقرأ أيضا:
"يعاني من التهاب فيروسي وبكتيري بالرئتين".. تفاصيل حجز مؤلف "صفحة بيضا" بالمستشفى

مقلب على الهواء.. شيري عادل لبشرى: "قررت أعتزل التمثيل"

حفل زفاف نجل زاهي حواس نجوم الفن زاهي حواس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد وصول نصه للقائمة القصيرة بـ"القلم الذهبي".. مؤلف "خط مفتوح": "شهادة تقدير"

إعلان

إعلان