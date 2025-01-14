صورة من المستشفى.. إصابة الفنان عمرو مهدي في قدمه ويعلق: "سنظل أوفياء"

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان عمرو مهدي، عن تعرضه لكسر في قدمه ، وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر عمرو صورة له وهو على أحد الأسرة بأحد المستشفيات وكتب: "الحمد لله سنظل أوفياء"، وانهالت عليه تعليقات متابعيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

عمرو مهدي، ممثل مصري ولد عام 1970، بمحافظة الجيزة، تخرج من كلية التجارة، وكانت بداية مسيرته الفنية من خلال العمل كموديل للإعلانات وأغاني الفيديو كليب، قبل أن يتيح له المخرج سمير سيف المشاركة بفيلم عيش الغراب عام 1997، ثم فيلم "فتاة من إسرائيل" عام 1999، لتتوالى بعدها أعماله وكان أبرزها فيلم "خليك في حالك" بطولة أحمد عيد، ومسلسل "طرف تالت">

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان عمرو مهدي كانت بمسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، ومسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال، وتم عرضهما ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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