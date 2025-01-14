بالصور- كارمن سليمان تكشف عن حملها في أحدث جلسة تصوير مع زوجها

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة كارمن سليمان، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت كارمن وهي تبرز حملها مع زوجها الملحن والمنتج مصطفى جاد، وحرصا على التقاط العديد من الصور التذكارية من كواليس برنامج "نجوم الغد" الذي تشارك خلاله كارمن كعضو لجنة تحكيم.

وتشارك الفنانة كارمن سليمان كعضو لجنة تحكيم برنامج "نجوم الغد" الذي يعرض على قناة "SBC"، ويهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الغنائية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عامًا مما يمنحهم فرصة للظهور أمام جمهور واسع، وتضم لجنة التحكيم كل من الفنانة داليا مبارك، والفنان فؤاد عبد الواحد.

وكشفت الفنانة كارمن سليمان عن حملها للمرة الثانية مطلع شهر ديسمبر 2024، وشاركت كارمن، متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت فيها وهي تضع يديها على جنينها، مع زوجها الملحن الموسيقي مصطفى جاد، وعلقت: "عائلتنا تكبر".

يذكر أن، آخر ما طرحته الفنانة كارمن سليمان كانت أغنية بعنوان "اسيبلك روحي" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كلمات مصطفى ناصر، ألحان مصطفى العسال، توزيع ماهر الملاخ، إنتاج مصطفى جاد.

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