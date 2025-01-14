"الفلوس تروح لجمهوري أحسن".. محمد رمضان يكشف سبب تنظيم مسابقة "المليون جنيه"

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد رمضان، عن سبب إطلاق مسابقة للجمهور، ومنح 10 فائزين مبلغ مليون جنيه.

ونشر "رمضان" فيديو بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وقال: "إحنا بنعمل ميوزك فيديو بفلوس كتير، طيب ليه طرحت مسابقة عشان نبسط الجمهور ونسعدهم، طيب أنا شايف الجوائز هتبسط الجمهور وهتسعد وهتساعدهم، أكيد اللي هيبقى داخل المسابقة الفوز بالنسبة له طعمة حلو".

وأضاف: "إحنا اختارنا 10 فائزين في مسابقة المليون جنيه، واختارنا اللي جاوبوا صح، اختارنا 10 فائزين من 3000 شخص جواب صح عن طريق القرعة، وهنعلن عن الفائزين أسمائهم هتكون مكتوبة في أول تعليق للأغنية على اليوتيوب".

ووجه رمضان رسالة لمتابعيه، وكتب: "مبسوط بتفاعلكم وحشتوني جدا ووحشني تفاعلكم في رمضان على المسلسلات، واللي ماكسبش النهاردا هيكسب في المسابقات اللي جاية".

وأضاف: "أنا بالنسبة لي بدل ما أصرف فلوس كتير على الميوزك فيديو، الفلوس دي تروحلكم تروح لأهل بلدي وجمهوري اللي ساهموا في صنع اسمي".

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية، والتي جاء بعنوان "قطتي مابتخربش"، عبر منصة "أنغامي".

وكان رمضان طرح مسابقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكتب: "مليون جنيه عشان السؤال ده أسهل بكتير، أكتب اسم أغنيتي القادمة؟!، هختار ١٠ من اللي هيجوبوا صح وهسلمهم الفلوس بنفسي".

يذكر أن الفنان محمد رمضان كشف عن تعاقده على عمل فني سيعرض في شهر رمضان المقبل، ولم يكشف أي تفاصيل تخص العمل، واكتفى بنشر صورة من التعاقد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "رمضان يجمعنا".

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