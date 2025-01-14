أيمن سلامة رئيسًا لجمعية مؤلفي الدراما خلفًا للراحل بشير الديك

كتب- مروان الطيب:

وقع اختيار أعضاء جمعية مؤلفي الدراما بالاجماع، على الكاتب أيمن سلامة بالتزكية لرئاسة الجمعية خلفًا للسيناريست الراحل، بشير الديك، الذي وافته المنية نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وترأس السيناريست الكبير، بشير الديك جمعية مؤلفي الدراما عام 2019 خلفًا للراحل محفوظ عبد الرحمن، وشغل أيمن سلامة منصب سكرتيرًا وأمينًا للصندوق.

وتخرج السيناريست أيمن سلامة في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم الدراما والنقد، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية وقد فاز أيمن بالعديد من الجوائز في مصر والوطن العربي من أهمها جائزة "أحسن مؤلف" في مهرجان الإذاعة والتلفزيون 2006.

وكتب العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية، أبرزها مسلسل "ليالي" بطولة الفنانة زينة، ومسلسل مع سبق الإصرار للنجمة غادة عبد الرازق، مسلسل "قضية صفية" بطولة الفنانة مي عز الدين، مسلسل "امرأة في ورطة" بطولة الفنانة إلهام شاهين.

يذكر أن، آخر مشاركات السيناريست أيمن سلامة كانت بمسلسل "صدفة" بطولة الفنانة ريهام حجاج، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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