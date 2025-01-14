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تركي آل الشيخ يواصل الترويج لبطولات الملاكمة في "موسم الرياض"

08:33 م الثلاثاء 14 يناير 2025

تركي آل الشيخ

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كتب- مروان الطيب:
يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج للعديد من بطولات الملاكمة التي تقام على أرض المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض" وتشهد مشاركة أبرز نجوم الملاكمة حول العالم، وسط حضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية عالمية.

ونشر تركي صورة من أجل الترويج لبطولات الملاكمة المرتقبة خلال الفترة المقبلة، عبر حسابه الرسمي على "X"، وتضمنت رسالة: "أجعل الملاكمة عظيمة مجددًا".

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ، الترويج للعديد من الفعاليات ما بين الفنية والثقافية وحتى الرياضية ضمن "موسم الرياض"، والتي تشهد إقبال جماهيري كبير، وحضور أبرز النجوم حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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تركي ال الشيخ بطولات الملاكمة موسم الرياض
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