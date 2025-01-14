بـ"لوك مختلف".. أحمد سعد يطرح بوسترات ألبومه الغنائي الجديد "حبيبنا"

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كتب - معتز عباس:

أطلق الفنان أحمد سعد بوستر ألبومه الغنائي الجديد "حبيبتنا"، والمقرر طرحه عبر موقع "يوتيوب" ومنصة الموسيقى المختلفة، غدًا الموافق 14 يناير الجاري.

ونشر سعد، بوسترات لـ أغاني الألبوم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أحمد سعد (حبيبنا) 2025، بكرة على يوتيوب وكل التطبيقات".

ووجه الفنان عمرو سعد، التهنئة لشقيقة أحمد سعد، على ألبومه الجديد، وكتب: "مين مستني على نار بقى، نجاح كبير إن شاء الله".

وظهر أحمد سعد بلوك جديد، يرتدي قميص مزخرش، لديه شارب قصير وذقن خفيفة.

يضم ألبوم "حبيبنا" 9 أغنيات، (مفتقدني، عايز سلامتك، لو تيجي، بسيط، سودا سودا، تيجي نحارب، عمري اللي فات، أنا مشيت، حبيبنا) إذ يتعاون فيها أحمد سعد مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، وهم الشاعر تامر حسين، الملحن عزيز الشافعي، الملحن تامر علي، الموزع نادر حمدي، الشاعرة منة القيعي، وغيرهم.

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