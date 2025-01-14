بالصور| أحمد العوضي يستعرض عضلاته من داخل "الجيم" والجمهور يعلق

15 صورة من العرض الخاص لفيلم "6 أيام" استعدادًا لعرضه بالسينمات

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كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه أحدث ظهور له، مستعرضًا عضلاته ولياقته البدنية من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

ونشر العوضي صور له من داخل "الجيم"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مساء القوة على أخواتي 90% FAT".

نالت الصور إعجاب المتابعين على "انستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""عاش ما شاء الله"، "طبيعي ولا بتاخد كرياتين"، "عاش يا عوضي"، "عاش الفورمة"، "بطل الأبطال".

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يخوض الفنان أحمد العوضي سباق رمضان 2025، بمسلسل "فهد البطل" وهو تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، ويضم العمل مجموعة من النجوم بجانب أحمد العوضي، أبرزهم ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، نسرين أمين، أحمد عبد العزيز، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، عايدة رياض، صفوة، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

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الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "6 أيام" استعدادًا لعرضه بالسينمات



