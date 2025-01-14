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الفنان محمد مولى يعلن خطوبته ونجوم الفن يوجهون له التهنئة

07:35 م الثلاثاء 14 يناير 2025

خطوبة محمد مولى

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كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان ومقدم المحتوى الكوميدي محمد مولى خطوبته، اليوم الثلاثاء عن خطوبته في حفل عائلي.

ونشر مولى صور الخطوبة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الفاتحة".

وتلقى محمد مولى التهاني والتبريكات من بعض نجوم الفن، منهم الفنان كريم قاسم، الفنانة شهد شعراوي، والفنان الشاب بكري خالد.

ظهر محمد مولى ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء السادس، والذي عرض في رمضان 2022، كما شارك في عدة أعمال فنية منها مسلسل في بيتنا روبوت عام 2021، وفيلم عروستي عام 2021، ومسلسل أنا وهي عام 2022.

محمد مولى يحتفل بخطوبته

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محمد مولى يعلن خطوبته محمد مولى يحتفل بخطوبته محمد مولى على انستجرام مقدم المحتوى الكوميدي محمد مولى
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