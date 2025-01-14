الفنان محمد مولى يعلن خطوبته ونجوم الفن يوجهون له التهنئة

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان ومقدم المحتوى الكوميدي محمد مولى خطوبته، اليوم الثلاثاء عن خطوبته في حفل عائلي.

ونشر مولى صور الخطوبة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الفاتحة".

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وتلقى محمد مولى التهاني والتبريكات من بعض نجوم الفن، منهم الفنان كريم قاسم، الفنانة شهد شعراوي، والفنان الشاب بكري خالد.

ظهر محمد مولى ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء السادس، والذي عرض في رمضان 2022، كما شارك في عدة أعمال فنية منها مسلسل في بيتنا روبوت عام 2021، وفيلم عروستي عام 2021، ومسلسل أنا وهي عام 2022.

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