أمير صلاح الدين يصل العرض الخاص لفيلم "6 أيام" مع زوجته

15 صورة من العرض الخاص لفيلم "6 أيام" استعدادًا لعرضه بالسينمات

كتب- مروان الطيب:

تصوير- منى الموجي:

حرص الفنان أمير صلاح الدين على حضور العرض الخاص لفيلم "6 أيام"، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وظهر أمير رفقة زوجته، وحرصا على التقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت، كما حرص على التواجد المخرج أمير رمسيس.

وسيشهد ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "6 أيام" توافد أبطال وفريق عمل الفيلم احتفالًا ببدء عرضه في السينمات غدًا الأربعاء.

وتدور أحداث فيلم "6 أيام" في إطار دراما، حول يوسف وعالية اللذان يلتقيان بعد عدة سنوات من الفراق الذي فرض عليهما لظروف قهرية، وتجمع الصدفة بينهما مرة أخرى، بعد أن اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته، ويشارك ببطولة الفيلم مالك عماد، تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان.

يذكر أن، الفنانة اية سماحة تشارك الفنان أكرم حسني بطولة مسلسل "الكابتن" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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