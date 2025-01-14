رمضان 2025.. غادة عادل تتعاقد على مسلسل "اللمبة الزرقا"مع إنرجي

كتب- مروان الطيب:

تعاقدت الفنانة غادة عادل مع إذاعة إنرجي على مسلسل جديد بعنوان "اللمبة الزرقا" المقرر إذاعته ضمن موسم رمضان 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "إنرجي" على "فيسبوك"، صور من التعاقد وكتبت: "إذاعة إنرجي تتعاقد مع النجمة غادة عادل على مسلسل اللمبة الزرقا في رمضان 2025، من تأليف إسلام شلباية وإخراج زهرة رامي".

وكانت آخر مشاركات غادة عادل في الدراما التلفزيونية بمسلسل "حالة خاصة" وشاركها البطولة مجموعة من النجوم الشباب وهم طه دسوقي، هاجر السراج، حسن أبو الروس، نبيل علي ماهر، وئام مجدي، وتدور أحداثه حول المحامي نديم أبو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه أماني النجار، وتمتلئ رحلة نديم بالتحديات الصعبة، تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.

أما على شاشة السينما فكانت آخر مشاركات غادة عادل بفيلم "أهل الكهف" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وهم خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

يذكر أن، غادة عادل تشارك في الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

"يعاني من التهاب فيروسي وبكتيري بالرئتين".. تفاصيل حجز مؤلف "صفحة بيضا" بالمستشفى

مقلب على الهواء.. شيري عادل لبشرى: "قررت أعتزل التمثيل"