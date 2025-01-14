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وفاة المطرب الشعبي محمود سعد.. تعرف على موعد ومكان العزاء

05:30 م الثلاثاء 14 يناير 2025

المطرب الشعبي محمود سعد

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كتبت - سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا المطرب الشعبي محمود سعد، عن عمر يناهز 72 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وتُقام مراسم العزاء اليوم الثلاثاء في دار مناسبات القبة الجديدة بمنطقة حدائق القبة، بعد صلاة المغرب.

أعلن خبر الوفاة الشاعر صلاح عطية عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "البقاء لله المطرب الشعبي الكبير محمود سعد، 72 سنة، والعزاء اليوم الثلاثاء في دار مناسبات مسجد القبة بجوار موقف أتوبيس قسم حدائق القبة".

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المطرب الشعبي محمود سعد وفاة المطرب الشعبي محمود سعد مكان عزاء المطرب محمود سعد
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