ياسمين رئيس تنشر صورا من كواليس فيلمها "الهنا اللي أنا فيه"

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كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة ياسمين رئيس على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورا من كواليس فيلمها "الهنا اللي أنا فيه"، جمعتها بالفنانة دينا الشربيني والفنان كريم محمود عبدالعزيز.

فيلم الهنا اللي أنا فيه حقق إيرادات كبيرة بدور العرض، إذ تجاوزت إيراداته أكثر من 30 مليون جنيه في مصر.

"الهنا اللي أنا فيه" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، مريم الجندي، حاتم صلاح، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وتشارك ياسمين رئيس في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل منتهي الصلاحية، ويشاركها محمد فراج، هبة مجدي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، كما تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة"، بطولة ياسر جلال ومجموعة كبيرة من الفنانين.