وضعت "الأوسكار" وسط حطام حرائق لوس أنجلوس.. من هي المنتجة فالنتينا كاستيلاني

كتب-مصطفى حمزة:

اختارت منتجة الأفلام الإيطالية فالنتينا كاستيلاني، صورة لجائزة أوسكار، وهي وسط الحطام، كرمز ل "لوس أنجلوس"، التي تعرضت لخسائر جسيمة جراء حرائق الغابات التي اندلعت في الولاية منذ الثلاثاء الماضي.

منتجة الأفلام الإيطالية فالنتينا كاستيلاني، التي تعيش في كاليفورنيا منذ 25 عامًا، وضعت الصورة عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، وبكلمات حزينة، علقت، وكتبت: "تلك الصورة كرمز ل لوس أنجلوس، .

المنتجة الإيطالية الآصل فالنتينا كاستيلاني، من أسرة فنية عريقة تمتلك مسرح تياترو فيردي، ودرست فنون السينما في لندن والولايات المتحدة الآمريكية.

وتزوجت فالنتينا من الفنان الراحل فرانشيسكو كوين، ووصلت رحلتها الفنية حتى أصبحت من أبرز رموز الإنتاج السينمائي، وتتولى رئاسة مؤسسة "كوين استديو"، التي أسسها النجم الراحل أنتوني كوين،

وتولت المنتجة فالنتينا كاستيلاني، إنتاج مجموعة من أبرز الأفلام، منها الجزء الثاني من سلسلة أفلام المغامرات "حون ويك"، والفيلم الإيراني الذي نافس على جوائز أوسكار أفضل فيلم أجنبي "حلم الفراشة".

وبعد مشاركتها مؤخرا في مهرجان زيورخ السينمائي، أحتفلت المنتجة بدخول الفيلم الإيطالي "VERMIGLIO"، القائمة القصيرة للآفلام المرشحة للمنافسة على جوائز اوسكار 2025، في فئة أفضل فيلم أجنبي، و هو من إنتاجها.