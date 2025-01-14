لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وضعت "الأوسكار" وسط حطام حرائق لوس أنجلوس.. من هي المنتجة فالنتينا كاستيلاني

05:18 م الثلاثاء 14 يناير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    فالنتينا كستلاياني
  • عرض 3 صورة
    فالنتينا بمهرجا زيورخ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

اختارت منتجة الأفلام الإيطالية فالنتينا كاستيلاني، صورة لجائزة أوسكار، وهي وسط الحطام، كرمز ل "لوس أنجلوس"، التي تعرضت لخسائر جسيمة جراء حرائق الغابات التي اندلعت في الولاية منذ الثلاثاء الماضي.

منتجة الأفلام الإيطالية فالنتينا كاستيلاني، التي تعيش في كاليفورنيا منذ 25 عامًا، وضعت الصورة عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، وبكلمات حزينة، علقت، وكتبت: "تلك الصورة كرمز ل لوس أنجلوس، .

المنتجة الإيطالية الآصل فالنتينا كاستيلاني، من أسرة فنية عريقة تمتلك مسرح تياترو فيردي، ودرست فنون السينما في لندن والولايات المتحدة الآمريكية.

وتزوجت فالنتينا من الفنان الراحل فرانشيسكو كوين، ووصلت رحلتها الفنية حتى أصبحت من أبرز رموز الإنتاج السينمائي، وتتولى رئاسة مؤسسة "كوين استديو"، التي أسسها النجم الراحل أنتوني كوين،

وتولت المنتجة فالنتينا كاستيلاني، إنتاج مجموعة من أبرز الأفلام، منها الجزء الثاني من سلسلة أفلام المغامرات "حون ويك"، والفيلم الإيراني الذي نافس على جوائز أوسكار أفضل فيلم أجنبي "حلم الفراشة".

وبعد مشاركتها مؤخرا في مهرجان زيورخ السينمائي، أحتفلت المنتجة بدخول الفيلم الإيطالي "VERMIGLIO"، القائمة القصيرة للآفلام المرشحة للمنافسة على جوائز اوسكار 2025، في فئة أفضل فيلم أجنبي، و هو من إنتاجها.

حطام حرائق لوس أنجلوس الأوسكار وسط حطام حرائق لوس أنجلوس المنتجة فالنتينا كاستيلاني صورة لجائزة أوسكار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ياسمين رئيس تنشر صورا من كواليس فيلمها "الهنا اللي أنا فيه"

إعلان

إعلان

* اتفاق غزة: مُهمة حصر أرقام "الموت والدمار" مستمرة