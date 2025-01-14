المخرج وائل فرج يعلن انسحابه من مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لهنيدي في رمضان 2025

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المخرج وائل فرج عن انسحابه من إخراج مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

وكتب فرج عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بموقع "إنستجرام": "أعلن عن اعتذاري عن استكمال إخراج مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، وبالرغم من اختلاف وجهات النظر الفنية، إلا أني فعلاً استمتعت بالعمل مع الفنان محمد هنيدي، اللي حبيته جدًا على المستوى الشخصي."

وأضاف: "وشركاء النجاح للخدمات الإعلامية، أتمنى لهم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله".

كان هنيدي وفريق المسلسل بدأوا تصوير مشاهدهم الأولى قبل أيام، ونشروا صورًا من الكواليس، ظهر خلالها هنيدي مع مجموعة من النجوم الذين يشاركونه البطولة، وبينهم الفنانة نهى عابدين، والفنان صبري فواز.

"شهادة معاملة أطفال" تأليف محمد سليمان عبدالمالك، بطولة محمد هنيدي، صبري فواز، وليد فواز، نهى عابدين، جيهان خليل، سماء إبراهيم.

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