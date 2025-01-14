مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن جوائز دورته الرابعة عشرة

كتبت- منال الجيوشي

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن جوائز دورته الرابعة عشرة، دورة الفنان نور الشريف بحضور محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، الذي شارك في توزيع الجوائز ومنحها للفائزين مع رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان

وقدم مراسم توزيع الجوائز الفنانة المصرية ياسمين الهواري، والمذيعة السودانية تسنيم رابح.

وفي كلمته أعلن السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز حضور الأفلام الإفريقية في القارة السمراء، المبادرة تدعو إلى تخصيص شاشة سينمائية في كل دولة إفريقية لعرض الأفلام الإفريقية فقط.

وأكد سيد فؤاد أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين دول القارة، مشيرًا إلى أن المهرجان سيتقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس منظمة الوحدة الإفريقية لدعم المبادرة.

كما سيكون بإمكان جميع المهرجانات والمنظمات الدولية توقيع المبادرة طوال عام 2025، على أن تُقدَّم رسميًا لرئيس الاتحاد الإفريقي في ديسمبر من العام نفسه، وتعكس هذه الخطوة حرص مهرجان الأقصر على دعم السينما الإفريقية وتعزيز انتشارها، مما يسهم في إبراز الثقافة والإبداع الإفريقيين على مستوى القارة والعالم.

ومن جانبها أعربت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان عن سعادتها البالغة بما حققه المهرجان على مدار أيام فعالياته، مشيرة إلى أننا نريد ختام هذه الدورة بإبراز البهجة والفرحة.

وتابعت خلال كلمتها أنه صادف إطلاق حفل الختام في دورته الـ 14 يوم 14 يناير و14 رجب واكتمال القمر، وهو ما يتناسب مع شعار الدورة "السينما الأفريقية قمر 14"، كما وجّهت الشكر إلى كل المشاركين والداعمين للمهرجان، فضلا عن توجيه التحية إلى كل فريق العمل.

بينما قال المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر: مرحبا بكم جميعا في مدينة الأقصر، وأعتذر عن عدم حضوري لحفل الافتتاح لظروف طارئة، وأعبر لكم عن سعادتي بوجود هذا الحشد الأفريقي الكبير من زوار مدينة الاقصر، ثم توجه بالشكر إلى مؤسس ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني.

كما أشار سيادة المحافظ من خلال كلمته إلى أهمية السينما وما تصنعه الفنون في الشعوب، مجددا الترحيب بالضيوف في مدينة الفن، مدينة الشمس، ومضيفا: الفن والثقافة وجهان لعملة واحدة قادرة على تنمية العلاقات والصداقات بين جميع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أننا كنا ابتعدنا قليلا في السابق عن الموضوع الأفريقي، إلا أننا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحرص على إعادة هذا الترابط الهام، ونتمنى في العام القادم حضور كل دول أفريقيا لتشريفنا في الدورة القادمة.

بعد ذلك قام سيادة المحافظ بتوزيع الجوائز والتكريمات بمشاركة رئيس ومدير المهرجان بالإضافة إلى أعضاء لجان التحكيم ورعاة الجوائز.

وشارك في دورة هذا العام 35 دولة أفريقية، وتنافس 65 فيلما في مختلف المسابقات، وبدأ المهرجان بتقدم لجنة تحكيم وجوائز مسابقة مشروعات الفيلم التسجيلي الطويل والتي تقدم جوائز مالية ولوجيستية لدعم الفيلم التسجيلي، وتبلغ قيمتها ( 850) ألف جنيه، فقد زادت الشراكات وتجددت هذا العام مع الكثير من المؤسسات التي تدعم المشروعات التسجيلية الطويلة في مرحلة الإنتاج وما بعد الإنتاج، وجاءت جوائز المشاريع الفائزة في مسابقة الأفلام الوثائقية كالتالي

فاز بالجائزة الأولى والتي تبلغ 6000 دولار فيلم جذور الذاكرة، للمخرجة مي الحسامي، والجائزة الثانية ذهبت إلى فيلم ذكريات أمنة لسلمى سعد حلمي أمين وبلغت قيمتها 4000 دولار، أما فيلم "بنات الجزيرة الخضراء" لروجينا طارق كمال الدين حصل على الجائزة الثالثة بقيمة "4000 دولار".

كما حصل فيلم ترميم للمخرجة أميرة مرتضى على جائزتين من مسابقة الأفلام الوثائقية بالمهرجان، وهما الجائزة الرابعة والتي تبلغ قيمتها 3000 دولار برعاية شركة أفلام مصر العالمية، والجائزة الخامسة وهي جائزة عينية تقدر بساعات مونتاج لفيلم وثائقي طويل، بقيمة تعادل 2,000 دولار – برعاية فيلم هاوس، أما فيلم "هش" لسالي أبو باشا حصد الجائزة السادسة والأخيرة وهي جائزة عينية تقدر بـ "ساعات مكساج صوتي لفيلم وثائقي طويل"، بقيمة تعادل 2,000 دولار – برعاية حواديت فيلمز بالتعاون مع مهندس الصوت مصطفى شعبان.

وتكونت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية من كل من: الكاتبة الفلسطينية ليالي بدر، محمد المنجي منتج تنفيذي بقناة الجزيرة الوثائقية، والمخرج والمنتج شريف مندور، وشركاء المسابقة هم: أفلام مصر العالمية، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة 360، فيلم هاوس، ريد ستار، حواديت فيلمز.

أما جوائز مسابقة أفلام الطلبة والتي تكونت لجنة تحكيمها من : د.محمد شفيق، د.هشام جمال، د. منى الصبان جاءت كالتالي : تنويه خاص لفيلم ( بيلعب في عبي ) ويتسلمها مخرج الفيلم أنطونيوس باسيلي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم ( نبت الأرض ) وتسلمها مخرج الفيلم محمد حامد سلامة، وجائزة تخصص فى التصوير عن فيلم ( اسمى دهب ) للمصور وائل جابولي وتسلمها عنه طه عسكر، وجائزة أحسن فيلم "عيشة أهلك" للمخرج أحمد حامد وتسلمها عنه روان شوقي.

أما مسابقة أفلام الدياسبورا فقد أعلنتها الناقدة هالة الماوي عضو لجنة التحكيم، وفاز فيلم (ستيفي واندر ) من غانا وتسلمتها مخرجة الفيلم اكوسوا بوسيا، أما مسابقة الأفلام القصيرة، والتي يترأسها الكاتب والسيناريست أحمد مراد من مصر وأعضاء اللجنة، هم الناقد عبدالكريم اوكريم من المغرب، والمخرج أمجد أبو العلا من السودان، و الفنان سالم دندو من موريتانيا، والناقد نجيب سانيا من السنغال وجاءت الجوائز كالتالي : تنويه خاص للفيلم الموريتانى (والدك على الأرجح ) وتسلمها مخرج الفيلم سيدي محمد طلبة، وشهادة تقدير لفيلم (شيخة المغرب) وتسلمها مخرجة الفيلم زهوة راجي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم (تحميل) من تونس وتسلمها مخرج الفيلم أنيس الأسود، وجائزة أحسن فيلم (جوابات) من السودان إخراج علي أحمد بابكر وتسلمها السيد نقيب المهن السينمائية بالسودان المخرج عبد البادي محجوب.

وفاز بجائزة رضوان الكاشف والتي تقدمها مؤسسة شباب الفنانين المستقلين لأفضل فيلم يحمل هوية أفريقية، والتي أعلنها الفنان هشام منصور رئيس مجلس امناء المؤسسة، وذهبت لفيلم (رجل مات ) من نيجيريا، وتسلمها مخرج الفيلم اوام امكبا ياسمين.

أما جوائز الفيلم الطويل والتي تكونت لجنتها من المخرج موسى سنا ابسا من السنغال، والمخرجة صوفيا دجاما من الجزائر ، والسيناريست تامر حبيب من مصر والممثلة أكوسوا بوسيا من غانا، وجاءت الجوائز كالتالي : تنويه لفيلم ( مائة واثنا عشر ) من توجو التسجيلي يتسلمها مخرج الفيلم جويل ماماكا تشيدر، وحصل على جائزة أحسن ممثلة عن فيلم (عصفور جنة ) من تونس الفنانة أمل مناعي وتسلمها مخرج الفيلم مراد شيخ، أما أحسن ممثل عن فيلم ( ديسكو افريكا ) من مدغشقر، فاز بها الممثل باريس سامبو، وتسلمها مخرج الفيلم رزناتوونا لوك ، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصه فيلم (د / فانون ) من الجزائر ويتسلمها مخرج الفيلم عبد النور زحزاح، أما أحسن فيلم ففاز بها ( ديمبا ) من السنغال وتسلمها بطل الفيلم مامادو مبو