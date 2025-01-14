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"اتقوا الله فينا".. مها الصغير تحسم الجدل المثار حول انفصالها عن أحمد السقا

04:30 م الثلاثاء 14 يناير 2025
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    السقا ومها و اولادهم
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    هل انفصلا؟.. مها الصغير تعاود إثارة الجدل وتحذف صورها مع السقا
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    منشور مها
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كتب-مصطفى حمزة:

حسمت الإعلامية مها الصغير، الجدل المثار حول طلاقها من النجم أحمد السقا، بعد ساعات من حذف صور تجمعهما عبر صفحتها في موقع "إنستجرام" وتصدرها تريند موقع البحث جوجل.

الإعلامية مها الصغير، نشرت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورة تجمعها وزوجها النجم أحمد السقا، وأولادهم، وكتبت: "اتقوا الله فينا لو عندنا حاجة هنطلع نقولها إحنا بنفسنا للناس.. بطلوا تعملوا ترندات على حساب الناس" .

ويأتي رد الإعلامية مها الصغير، بعد تصدرها قوائم محرك البحث "جوجل"، عقب انتشار أخبار عن انفصالها عن النجم أحمد السقا، بعد حذف الصور التي تجمعهما من حسابها الرسمي على "إنستجرام".

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