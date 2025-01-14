راندا البحيري تتصدر تريند "جوجل" بعد اتهام طليقها بالتزوير

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدرت الفنانة راندا البحيري تريند محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، عقب توجيهها اتهامًا لطليقها سعيد جميل بالتزوير، وأوضحت راندا أن طليقها قام بهذا الفعل بهدف الإضرار بمصالحها الشخصية.

وطالبت الفنانة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها ومعاقبته وفقًا لما ينص عليه القانون.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة راندا البحيري، مسلسل "شمال إجباري"، الذي انتهت من تصويره مؤخراً ولم يعرض حتى الآن، ويشارك في بطولته الفنان محمد لطفي وهالة فاخر وهايدي رفعت وعدد من النجوم الشباب.

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