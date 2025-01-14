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بالأسود.. عبير صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

04:01 م الثلاثاء 14 يناير 2025

عبير صبري

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها، عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت "عبير"، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الجمال كله، ماشاء الله، قمورة وشيك، أحلى واحدة في العالم ربنا يحفظك، جميلة الجميلات".

يذكر أن، الفنانة عبير صبري تشارك بعدد من الأعمال التلفزيونية المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2025، أبرزها مسلسل "شباب امرأة" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، ومسلسل "الحلانجي" بطولة الفنان محمد رجب.

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