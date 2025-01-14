"يعاني من التهاب فيروسي وبكتيري بالرئتين".. تفاصيل حجز مؤلف "صفحة بيضا" بالمستشفى

كتب-مصطفى حمزة:

يخضع المؤلف حاتم حافظ، للعلاج في إحدى المستشفيات، بعد حجزه بها، إثر معاناته من أزمة صحية.

وتم حجز المؤلف حاتم حافظ، في المستشفى، بداية أول أمس الأحد، وتم تشخيص حالته الصحية، بأنها إصابة بالتهاب فيروسي و بكتيري في الرئتين، وتم إستبعاد الاشتباه في وجود ذبحة صدرية، وذلك وفقا لما نشر في صفحة المؤلف في موقع فيسبوك.

المؤلف حاتم حافظ، احتفل مؤخرا بإنتهاء تصوير مسلسل "صفحه بيضا"، وقامت قناة on، بطرح البرومو الدعائي، إستعدادا لعرض العمل.

مسلسل "صفحة بيضا"، بطولة حنان مطاوع، و سامي الشيخ، و مها نصار، و أحمد الرافعي، وحنان يوسف، وحسن العدل، وميمي جمال، و تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.