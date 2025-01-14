لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"يعاني من التهاب فيروسي وبكتيري بالرئتين".. تفاصيل حجز مؤلف "صفحة بيضا" بالمستشفى

01:37 م الثلاثاء 14 يناير 2025

حاتم حافظ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

يخضع المؤلف حاتم حافظ، للعلاج في إحدى المستشفيات، بعد حجزه بها، إثر معاناته من أزمة صحية.

وتم حجز المؤلف حاتم حافظ، في المستشفى، بداية أول أمس الأحد، وتم تشخيص حالته الصحية، بأنها إصابة بالتهاب فيروسي و بكتيري في الرئتين، وتم إستبعاد الاشتباه في وجود ذبحة صدرية، وذلك وفقا لما نشر في صفحة المؤلف في موقع فيسبوك.

المؤلف حاتم حافظ، احتفل مؤخرا بإنتهاء تصوير مسلسل "صفحه بيضا"، وقامت قناة on، بطرح البرومو الدعائي، إستعدادا لعرض العمل.

مسلسل "صفحة بيضا"، بطولة حنان مطاوع، و سامي الشيخ، و مها نصار، و أحمد الرافعي، وحنان يوسف، وحسن العدل، وميمي جمال، و تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.

التهاب فيروسي وبكتيري بالرئتين مؤلف صفحة بيضا حاتم حافظ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* مجدي الجلاد يطرح الأسئلة الصعبة: هل ستعيد التغييرات في الإعلام المصري "التأثير المفقود"؟