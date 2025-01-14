مقلب على الهواء.. شيري عادل لبشرى: "قررت أعتزل التمثيل"

كتبت- سهيلة أسامة:

حلّت النجمة شيري عادل ضيفة على برنامج "آخر سؤال"، الذي يُعرض عبر قناة "أبوظبي"، وأعلنت خلاله قرارها باعتزال التمثيل وفتح حضانة للأطفال.

وخلال مكالمة هاتفية تم إعدادها كجزء من مقلب كوميدي للنجمة بشرى، قالت شيري: "أنا أخذت قرار، وعايزة أقولك عليه، بس عايزاكي تشجعيني دا قرار مصيري، ومحتاجاكي تقفي جنبي فيه، أنا قررت اعتزل التمثيل، وهفتح حضانة أطفال".

وعلقت بشرى: "نعم، نعم، لحظة... إيه الكلام الكبير ده؟ إنتي بتهزري، شكلك بتشتغليني"، لترد عليها شيري قائلة: "كنت مفكرة إنك هتوقفي جنبي، المفروض إنك تكوني داعمة لأي قرار ليا".

فأجابت بشرى: "ده كلام غير منطقي، إزاي تعتزلي؟ فيه إيه في البلد وحكيم عايز يعتزل؟ افتحي حضانة واشتغلي، مفيش حاجة هتمنعك"، وردت شيري: "أنا مش بهزر، إيه المشكلة؟ كنت فاكرة إنك هتقفي جنبي"، لتعلق بشرى: "شكلك كده بتشتغليني يا حبيبتي".

يذكر أن الفنانة شيري عادل عرض لها مؤخرًا مسلسل "الوصفة السحرية"، بطولة النجوم: إسلام جمال، هيدي كرم، بسمة داوود، كارولين عزمي، عمر الشناوي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى محمد علي، أسامة عبدالله، سلوى عثمان، رانيا منصور ، عماد رشاد، شروق إبراهيم، محسن صبري، ولقاء سويدان.

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