"بوز البطة" يعرض بدرية طلبة للهجوم.. والفنانة تتهم "عواجيز الفرح"

كتب-مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة بدرية طلبة، على الرد بقوة عقب تعرضها للهجوم، بعد ساعات من نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها في موقع "إنستجرام".

الفنانة بدرية طلبة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "عواجيز الفرح وأشباه الرجال ما صدقوا أنزل فيديو على الانستجرام، اللي هو جزء من شغلي، وهاتك يا هري، الحداد والعدة".

وتابعت: "طب ياتري الست الموظفة لما جوزها يموت هتلتزم بالعدة والحداد وتسيب شغلها ؟ طب لو هي عندها الأوبشن ده إحنا لا، ريحونا بقى من تدخلاتكم البايخة وسيبونا في حالنا كفياكم تنظير وشوفوا بلاويكم يا أولياء الله الصالحين ولا هي الأخلاق والفضيلة مش بتنقح عليكم إلا على الفنانين على أساس أنهم كفرا ؟".

وجاء رد الفنانة بدرية طلبة، بعد ساعات، من نشرها مقطع فيديو، عبر صفحتها في موقع إنستجرام، وهي تضع المكياج، وكان بعنوان "كيفية عمل بوز البطة".

الفنانة بدرية طلبة، كانت قد أعلنت وفاة زوجها المؤلف والمخرج المسرحي الراحل مصطفى سالم، في 8 ديسمبر الماضي.

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