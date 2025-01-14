بعد حذف صورها مع السقا.. مها الصغير تتصدر تريند "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الإعلامية مها الصغير محرك البحث "جوجل"، بعد انتشار أخبار عن انفصالها عن الفنان أحمد السقا، خاصة عقب حذف الصور التي تجمعهما من حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول أنباء عن انفصال السقا عن زوجته مها الصغير، حيث كان هناك شائعة بانفصالهما في شهر إبريل الماضي، بسبب ما قالته مها الصغير ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" حول عدد من الموضوعات والمناقشات الاجتماعية، منها تأثير الطلاق على حياة النساء، وعن انعدام السعادة التي قد تعيشها المرأة في ظل إهمال الزوج لها، والتي اعتبرها الجمهور إنها تتعلق بحياتها الشخصية بطريقة غير مباشرة.

يذكر أن، الفنان أحمد السقا يشارك بمسلسل "العتاولة 2" ضمن موسم دراما رمضان 2025، وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، زينة، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى.

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