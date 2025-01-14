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وفاة نجل الفنان رياض القصبجي

10:55 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

وفاة نجل الفنان رياض القصبجي

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كتبت- منال الجيوشي
رحل عن عالمنا اليوم، فتحي القصبجي، نجل الفنان الكبير رياض القصبجي الذي اشتهر بشخصية "الشاويش عطية"

وأعلن المستشار ماضي توفيق الدقن، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، خبر الوفاة، وكتب: "انتقل إلى رحمة الله الأخ والصديق الأستاذ فتحي رياض القصبجي، تغمد الله الفقيد الغالي بوافر الرحمة والمغفرة"

وشارك رياض القصبجي في مسلسل "أبو ضحكة جنان" والذي يحكي سيرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وجسد خلاله شخصية والده الفنان رياض القصبجي

يذكر أن رياض القصبجي شارك في عدد من أهم أعمال السينما المصرية، أبرزها كانت من بطولة إسماعيل ياسين، ومنها: (الآنسة حنفي، إسماعيل ياسين في الأسطول، ليلة الدخلة، في الهوا سوا، لوكاندة المفاجآت)

وفاة نجل الفنان رياض القصبجي فتحي القصبجي الفنان رياض القصبجي
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