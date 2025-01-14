بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة أثارت الجدل لـ غادة عبدالرازق

كتب - معتز عباس:

تصدرت النجمة غادة عبدالرازق خلال الساعات القليلة الماضية، عمليات البحث على محرك البحث الشهير "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها مجموعة من الصور التي تعود لعام 2009.

اعتادت غادة عبدالرازق إثارة جدل رواد التواصل الاجتماعي والظهور بإطلالات غريبة الشكل، منها كانت أثناء حضورها أسبوع الموضة في باريس، كذلك ظهورها في جلسة تصوير بجسد نحيف للغاية، وملامح مُتغيره وشعر أشقر، ما جعل الجمهور يعتقد أنها خضعت للعديد من عمليات التجميل.

كما ظهرت غادة عبدالرازق، غير متوقعة، مرتدية جيب باللون الذهبي اللامع وجاكيت جينز، مع شعر باللون الأشقر البلاتيني، وذلك ضمن مشاركتها في جلسة نقاشية حول واقع الدراما ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي بدبي.

يذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في بطولة مسلسل "صيد العقارب" بطولة محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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