لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تصدر التريند بعد انتقاد موهبته.. 20 صورة من مسيرة الراحل شكري سرحان

12:11 ص الثلاثاء 14 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الفنان الراحل شكري سرحان
  • عرض 20 صورة
    الفنان القدير شكري سرحان
  • عرض 20 صورة
    الراحل شكري سرحان مع أسرته
  • عرض 20 صورة
    الفنان شكري سرحان
  • عرض 20 صورة
    شكري سرحان في دور الضابط
  • عرض 20 صورة
    الراحل شكري سرحان
  • عرض 20 صورة
    شكري سرحان من أيامه الأخيرة قبل وفاته
  • عرض 20 صورة
    شكري سرحان من تكريم مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    الفنان الكبير شكري سرحان
  • عرض 20 صورة
    شكري سرحان وإسماعيل يس
  • عرض 20 صورة
    شكري سرحان وتحية كاريوكا من فيلم شباب امرأة
  • عرض 20 صورة
    شكري سرحان وتحية كاريوكا
  • عرض 20 صورة
    شكري سرحان وشادية
  • عرض 20 صورة
    شكري سرحان في صورة نادرة داخل منزله
  • عرض 20 صورة
    شكري سرحان من فترة الشباب
  • عرض 20 صورة
    شكري سرحان
  • عرض 20 صورة
    صورة نادرة للفنان الراحل شكري سرحان
  • عرض 20 صورة
    مسيرة الفنان الراحل شكري سرحان
  • عرض 20 صورة
    شكري سرحان وفاتن حمامة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تصدر اسم الفنان الراحل شكري سرحان، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة، بعد انتقاده من قبل الفنان عمر مصطفى متولي، وتقدم أسرته بشكوى لنقابة المهن التمثيلية.

ويعد الفنان الراحل شكري سرحان من أهم الممثلين في تاريخ السينما المصرية، وقدم خلال مسيرة حافلة العديد من الأعمال الهامة والتي تعاون خلالها مع أبرز النجوم وصناع السينما.

لقب بـ "فتى الشاشة"، وتم تكريمه من الرئيس المصري جمال عبد الناصر، بوسام الدولة، وحاز على العديد من الجوائز، وكان أبرزها فوزه بجائزة "أفضل ممثل" عن دوره في فيلم "ليلة القبض على فاطمة" بطولة النجمة فاتن حمامة، للمخرج هنري بركات.

وكانت آخر مشاركاته الفنية بمسلسل "الدمنهوري وشريكه" عام 1995، حتى رحل عن عالمنا في 19 مارس 1997، تاركًا إرثًا فنيًا ضخمًا.

اقرأ أيضا:

رقص بالعلم وحملوه على الأعناق.. الصور الأولى لـ جمال سليمان بعد عودته إلى سوريا

أزمة شكري سرحان وعمر متولي ليست الأولى.. مشاهير تعرضوا للهجوم بسبب آرائهم

شكري سرحان يتصدر التريند انتقاد موهبة شكري سرحان عمر مصطفى متولي أسرة الفنان شكري سرحان مسيرة الراحل شكري سرحان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة أثارت الجدل لـ غادة عبدالرازق

إعلان

إعلان

* أجواء دافئة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
* مجدي الجلاد يطرح الأسئلة الصعبة: هل ستعيد التغييرات في الإعلام المصري "التأثير المفقود"؟