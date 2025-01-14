تصدر التريند بعد انتقاد موهبته.. 20 صورة من مسيرة الراحل شكري سرحان

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كتب- مروان الطيب:

تصدر اسم الفنان الراحل شكري سرحان، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة، بعد انتقاده من قبل الفنان عمر مصطفى متولي، وتقدم أسرته بشكوى لنقابة المهن التمثيلية.

ويعد الفنان الراحل شكري سرحان من أهم الممثلين في تاريخ السينما المصرية، وقدم خلال مسيرة حافلة العديد من الأعمال الهامة والتي تعاون خلالها مع أبرز النجوم وصناع السينما.

لقب بـ "فتى الشاشة"، وتم تكريمه من الرئيس المصري جمال عبد الناصر، بوسام الدولة، وحاز على العديد من الجوائز، وكان أبرزها فوزه بجائزة "أفضل ممثل" عن دوره في فيلم "ليلة القبض على فاطمة" بطولة النجمة فاتن حمامة، للمخرج هنري بركات.

وكانت آخر مشاركاته الفنية بمسلسل "الدمنهوري وشريكه" عام 1995، حتى رحل عن عالمنا في 19 مارس 1997، تاركًا إرثًا فنيًا ضخمًا.

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