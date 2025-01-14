حدث بالفن | ابنة رحيم ترد على زلة لسان شيرين وفنانة تكشف حقيقة بتر ساقها وتفاصيل إصابة شيكو
12:01 ص الثلاثاء 14 يناير 2025
تداولت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعدما قامت مها بحذف معظم الصور التي تجمعها به من على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، لتثير الجدل مرة أخرى على الرغم من متابعتهما لبعضهما البعض على نفس التطبيق.
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حدث بالفن آية سماحة تصوير فيلم 6 أيام الفنان شيكو رامي صبري حسام حبيب الفنانة منة فضالي النجم السوري جمال سليمان ماس محمد رحيم الأوسكار تؤجل موعد إعلان الترشيحات مها الصغير تحذف صور السقا
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