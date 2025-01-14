حدث بالفن | ابنة رحيم ترد على زلة لسان شيرين وفنانة تكشف حقيقة بتر ساقها وتفاصيل إصابة شيكو

تداولت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعدما قامت مها بحذف معظم الصور التي تجمعها به من على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، لتثير الجدل مرة أخرى على الرغم من متابعتهما لبعضهما البعض على نفس التطبيق.

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