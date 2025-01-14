عبد الله دياب أمام أبو الهول وتامر عاشور في نيويورك.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

تامر عاشور ينشر صور من حفله الغنائي في نيويورك.. ويوجه رسالة لجمهوره

تصدر التريند بعد انتقاد موهبته.. 20 صورة من مسيرة الراحل شكري سرحان

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي، جمهورها ومتابعيها صور جديدة نشرتها عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، وظهرت مرتدية إطلالة كاجوال وبجانبها كلبها.

بيتر ميمي

نشر المخرج بيتر ميمي بوستر تشويقي لمسلسله الجديد "مملكة الحرير"، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، استعدادًا لبدء عرضه خلال الفترة المقبلة.

تامر عاشور

احتفل الفنان تامر عاشور بنجاح حفله الغنائي في نيويورك، ونشر صور من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وسط حضور جماهيري كبير.

ريم البارودي

خضعت الفنانة ريم البارودي لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

عبد الله دياب

نشر عبد الله نجل الفنان عمرو دياب، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهر خلالها أمام تمثال أبو الهول بمنطقة الأهرامات.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها في مدينة برشلونة.

كريم فهمي

نشر الفنان كريم فهمي صور جديدة عبر حسابه على "إنستجرام"، وظهر خلالها من كواليس تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

نسرين طافش

خضعت الفنانة نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان جذاب خطفت به الأنظار.

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صور جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلاله بإطلالة ساحرة حازت على إعجاب جمهورها.

يسرا اللوزي

نشرت الفنانة يسرا اللوزي، صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "سراب"، الذي يعرض حاليًا بطولة الفنان خالد النبوي، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

