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بهذه الطريقة.. شريف رمزي يهنئ درة بعيد ميلادها

01:00 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

شريف رمزي

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كتب - معتز عباس:

وجه الفنان شريف رمزي التهنئة للفنانة التونسية درة، بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق يوم 13 يناير من كل عام.

ونشر شريف، صورة "ستوري" رفقة درة وزوجها هاني سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أتمنى عيد ميلاد سعيد للغاية لصديق رائع حقا، أتمنى أن يجلب لك هذا العام فرحًا ونجاحًا وإنجازًا لا نهاية له".

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف رمزي الفنية، هو مشاركته في مسلسل "مسلسل خالد نور وولده نور خالد"، بطولة شيكو وكريم محمود عبدالعزيز، والذي عرض في رمضان الماضي.

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شريف رمزي درة
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