زينة تنشر فيديو طريف مع فيفي عبده وتعلق: "الطاقة الإيجابية اللي حياتي"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة زينة رضا، متابعيها مشهد طريف جمعها بالفنانة فيفي عبده، من كواليس تصوير مسلسل "العتاولة 2".

ونشر برنامج "عرب وود، عبر موقع "انستجرام"، مقطع فيديو لـ زينة وهي تجسد مشهد من فيلم "الحقيقة والسراب" رفقة فيفي عبده.

وكانت زينة نشرت الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وكتبت: "الطاقة الإيجابية اللي في حياتي حاليًا".

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ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" حول قصة الشقيقان خضر ونصار، اللذان يعملان في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

على جانب آخر، يعرض لـ زينة حاليا فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، خالد الصاوي ، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، وأحمد الرافعي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

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