لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

زينة تنشر فيديو طريف مع فيفي عبده وتعلق: "الطاقة الإيجابية اللي حياتي"

10:08 م الإثنين 13 يناير 2025

الفنانة زينة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة زينة رضا، متابعيها مشهد طريف جمعها بالفنانة فيفي عبده، من كواليس تصوير مسلسل "العتاولة 2".

ونشر برنامج "عرب وود، عبر موقع "انستجرام"، مقطع فيديو لـ زينة وهي تجسد مشهد من فيلم "الحقيقة والسراب" رفقة فيفي عبده.

وكانت زينة نشرت الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وكتبت: "الطاقة الإيجابية اللي في حياتي حاليًا".

View this post on Instagram

A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" حول قصة الشقيقان خضر ونصار، اللذان يعملان في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

على جانب آخر، يعرض لـ زينة حاليا فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، خالد الصاوي ، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، وأحمد الرافعي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

زينة على انستجرام

اقرأ أيضا..

للمرة الثانية.. "الأوسكار" تؤجل موعد إعلان الترشيحات بسبب حرائق كاليفورنيا

"هل انفصلا؟".. مها الصغير تعاود إثارة الجدل وتحذف صورها مع السقا

الفنانة زينة انستجرام زينة زينة في فيديو مع فيفي عبده فيفي عبده مسلسل العتاولة 2 كواليس تصوير مسلسل العتاولة 2
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* أجواء دافئة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
* مجدي الجلاد يطرح الأسئلة الصعبة: هل ستعيد التغييرات في الإعلام المصري "التأثير المفقود"؟
عاجل| "بطلب من مصر".. إسرائيل ستنسحب بالكامل من فيلادلفيا بالمرحلة الأولى