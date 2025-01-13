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تامر عاشور ينشر صور من حفله الغنائي في نيويورك.. ويوجه رسالة لجمهوره

09:19 م الإثنين 13 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تامر عاشور في نيويورك
  • عرض 10 صورة
    تامر عاشور في نيويورك
  • عرض 10 صورة
    حفل تامر عاشور في نيويورك
  • عرض 10 صورة
    حفل تامر عاشور في نيويورك
  • عرض 10 صورة
    حفل تامر عاشور في نيويورك
  • عرض 10 صورة
    تامر عاشور في نيويورك
  • عرض 10 صورة
    حفل تامر عاشور في نيويورك
  • عرض 10 صورة
    حفل تامر عاشور في نيويورك
  • عرض 10 صورة
    حفل تامر عاشور في نيويورك
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كتب - معتز عباس:

كشف المطرب تامر عاشور، عن صورًا جديدة من حفله الغنائي في نيويورك، الذي أقيم أول أمس السبت.

ونشر تامر، الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "حفلة نيويورك كانت حفلة رائعة بجمهورها الكبير، كل حاجة كانت حلوة ومميزة وطاقة حب رهيبة".

وأضاف: "شكرًا لكل الجمهور اللي حضر وشرفني من كل مكان وشكرا للشركة المنظمة، وانتظروا مفاجأة هنعلن عنها بكرة".

ويتعاون تامر عاشور في الألبوم، مع الشعراء، عليم، أحمد المالكي، ومحمود عبد الله، وحسام سعيد، ومحمود عبد الله، عمرو المصري، محمد بنداري، أحمد عيسى، ومن الملحنين ، محمدي، محمد مدين، أحمد عبد السلام، وعمرو الشاذلي، ومن الموزعين إلهامي وأدهم دهيمة، وأحمد إبراهيم، وأحمد أمين، وعمرو الخضري.

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حفل تامر عاشور في نيويورك انستجرام تامر عاشور المطرب تامر عاشور
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