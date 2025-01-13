تامر عاشور ينشر صور من حفله الغنائي في نيويورك.. ويوجه رسالة لجمهوره

كتب - معتز عباس:

كشف المطرب تامر عاشور، عن صورًا جديدة من حفله الغنائي في نيويورك، الذي أقيم أول أمس السبت.

ونشر تامر، الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "حفلة نيويورك كانت حفلة رائعة بجمهورها الكبير، كل حاجة كانت حلوة ومميزة وطاقة حب رهيبة".

وأضاف: "شكرًا لكل الجمهور اللي حضر وشرفني من كل مكان وشكرا للشركة المنظمة، وانتظروا مفاجأة هنعلن عنها بكرة".

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ويتعاون تامر عاشور في الألبوم، مع الشعراء، عليم، أحمد المالكي، ومحمود عبد الله، وحسام سعيد، ومحمود عبد الله، عمرو المصري، محمد بنداري، أحمد عيسى، ومن الملحنين ، محمدي، محمد مدين، أحمد عبد السلام، وعمرو الشاذلي، ومن الموزعين إلهامي وأدهم دهيمة، وأحمد إبراهيم، وأحمد أمين، وعمرو الخضري.

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