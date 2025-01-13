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بعد عرضه في مهرجان البحر الأحمر.. عرض فيلم "سنووايت" في سينما "زاوية"

08:53 م الإثنين 13 يناير 2025

فيلم سنووايت

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كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة سينما "زاوية" عن عرض فيلم الدراما "سنووايت" ضمن برنامجها الأسبوعي، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

ونشرت سينما زاوية الملصق الدعائي الخاص بالفيلم وكتبت: "يسعدنا الإعلان عن عرض فيلم سنووايت للمخرجة تغريد أبو الحسن، ابتداءً من يوم الأربعاء 15 يناير، وعرض الفيلم كجزء من برنامج مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ويحكي قصة إيمان وشقيقتها الصغرى وهما يحلمان بالعثور على الحب الحقيقي، ضمن المعايير الصارمة للحياة".

ويحكي الفيلم في إطار درامي كوميدي عن "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، لكنها تواجه الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية، ولذلك تلجأ إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة في إتمام زواج أختها.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم يضم مجموعة من أبرز النجوم المصريين، بينهم: الفنان محمد ممدوح، والفنان كريم فهمي، والفنان محمد جمعة، والفنان خالد سرحان.

ونجحت سينما "زاوية" خلال السنوات الماضية في حجز مكان خاص لها بدور العرض السينمائي في مصر حيث تقوم بعرض عدد من الأفلام السينمائية التي يتم عرضها بالعديد من المحافل العالمية ولا يتم عرضها بدور العرض السينمائي، إلى جانب تقديمها لعدد من البرامج السينمائية والتي تقدم خلالها العديد من الأفلام السينمائية الخاصة بالشباب في محاولة لتسليط الضوء على مواهبهم.

عرض فيلم سنووايت في سينما زاوية

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فيلم سنووايت فيلم سنووايت في سينما زاوية إدارة سينما زاوية سينما زاوية على انستجرام مهرجان البحر الأحمر
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