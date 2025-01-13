عبد الله عمرو دياب في أحدث ظهور أمام أبو الهول: "الوطن"

كتب- مروان الطيب:

نشر عبدالله نجل النجم عمرو دياب، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من أحدث ظهور له على "السوشيال ميديا".

وظهر عبد الله في الصور خلال تواجده في مصر، وبالتحديد في منطقة الأهرامات أمام تمثال أبو الهول وعلق: "الوطن"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيه.

وأثار عبد الله عمرو دياب الجدل مؤخرًا حول هوية مؤدي أغاني الراب المقنع توو ليت، وسط تكهنات البعض بأن عبد الله هو توو ليت، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مصحوبة بإشارة إلى كونه "توو ليت"، قبل أن يقوم بالتعديل، وحذف الإشارة.

وعلقت شقيقات عبد الله، بالتفاعل مع التعليق الأول، وضعت شقيقته جنة دياب، قلوب، في حين كتبت "كنزي"، في تعليقها " 2L8".

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