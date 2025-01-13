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رامي صبري يرد على رسالة حسام حبيب.. ماذا قال؟

07:22 م الإثنين 13 يناير 2025

رامي صبري

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كتب - معتز عباس:

رد المطرب رامي صبري على رسالة الفنان حسام حبيب، وأعاد نشرها عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على موقع انستجرام.

وكتب رامي: "شكرا يا حبيبي على كلامك الحلو زي قلبك الحلو دايما".

ليبادر حسام حبيب بالرد، في ستوري على حسابه بـ"إنستجرام"، وكتب: "أنت اللي حلو، وصوتك حلو وفنك حلو وقلبك أحلى يا فنان قوي، أنت أفدتني بفنك الحلو، وده بقاله سنين ما حصليش".

وأتم: "شكرا ليكم بجد، بس دلوقتي في مشكلة أنا مش عارف أبطال أسمعها"، في إشارة لأغنية "فعلا ميتنسيش".

جدير بالذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

حسام حبيب على انستجرام

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