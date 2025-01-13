14 غرزة.. شيكو يكشف سبب خضوعه لعملية جراحية أسفل الركبة

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان شيكو، تفاصيل تعرضه لوعكة صحية مفاجأة الفترة الماضية، وخضوعه لعملية جراحية أسفل الركبة.

وقال "شيكو" في تصريحات لبرنامج "عرب وود": "وقعت وعملت عملية تحت ركبتي وأخدت 14 غرزة".

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وأضاف: "في الأول قعدت 3 أسابيع من غير غرز وبتحرك عادي ومش عارف إنه المفروض أخد غرز، بعدين الدكتور قالي لازم نعمل عملية وتاخد غزر، وعملتها والحمد لله دلوقتي أحسن".

شارك شيكو في دراما رمضان ٢٠٢٤، من خلال مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، بمشاركة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، شريف رمزي، دنيا ماهر، حمزة العيلي، دنيا سامي، محمد عبدالعظيم، صلاح عبدالله، آدم وهدان، محمد أبوداود، حنان سليمان، آية سماحة.

كما يشارك شيكو في مسرحية "البقاء للأصيع"، التي تعرض على مسرح محمد العلي، بوليفارد سيتي ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 12- 16 يناير الجاري برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

المسرحية بطولة هشام ماجد، مي كساب، أحمد فتحي، أوس أوس، مروة أنور، وإخراج محمد أوتاكا.

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