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رمضان 2025.. أكرم حسني يواصل الترويج لمسلسل "الكابتن"

06:57 م الإثنين 13 يناير 2025

للمرة الثانية.. أكرم حسني يعلن عرض مسرحية تطبق الش

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كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان أكرم حسني، الترويج لمسلسله الجديد "الكابتن" والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشر أكرم حسني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلاله مرتديًا زي طيار وكتب: "ميعاد الرحلة قرب، رمضان 2025، الكابتن".

وتدور أحداث مسلسل "الكابتن" في إطار كوميدي، ويشارك أكرم حسني البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم اية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، محمد رضوان، رحمة أحمد فرج، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

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A post shared by Akram Hosny (@akramhosny)

يذكر أن، آخر ما عرض للفنان أكرم حسني كانت مسرحية "ألف تيتة وتيتة" والتي تم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض".

أكرم حسني يواصل الترويج لمسلسل الكابتن

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