بعد 15 عامًا من طرحها.. سامو زين يعلن تصوير أغنية "أيام في بعادنا فاتو"

كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب سامو زين تصوير أغنية "أيام في بعادنا فاتو" فيديو كليب الفترة المقبلة، بعد مرور 15 عاما على طرحها.

ونشر سامو زين بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "بعد ١٥ عاماً تصوير أغنيه ( أيام في بعادنا فاتو ) قريباً، كلمات تامر حسين، ألحان أحمد حسين، توزيع تميم، إنتاج شركة مزيكا".

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وأطلق سامو زين أغنية "أيام في بعدنا فاتو "، عام 2010 ضمن ألبومه الذي باسم"دايما"، والذي ضم 10 أغنيات.

وكان سامو زين طرح أغنية "القبول نعمة" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبري، مكس وماستر عمر العزبي.

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