ماس محمد رحيم ترد على زلة لسان شيرين عبدالوهاب بسبب والدها

كتب- مروان الطيب:

تحدثت ماس ابنة الملحن الراحل محمد رحيم، عن زلة لسان الفنانة شيرين عبد الوهاب عندما أحيت إحدى الحفلات الغنائية وقالت: "خلينا نقرا الفاتحة للملحن محمد رحيم عشان تبقى سيئة جارية"، وهو ما عرضها للعديد من الانتقادات.

وحلت ماس ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري، وتطرقت خلال حديثها عن علاقتها بوالدها الراحل محمد رحيم، وعن تأثرها برحيله، إلى جانب دعمه لها الدائم، وعن ما إذا كانت تفكر في خوض تجربة الغناء.

وعن رأيها في زلة لسان شيرين عبد الوهاب قالت: "كانت زلة لسان يمكن هي كانت حاجة تجرح شوية، بس هي ما قصدتش تقول حاجة زي كده، وهو حدث موتر ودي حاجة تزعل، وانا نفسي لقيتني بتلخبط وأنا بتكلم، فأنا بتخيل وهي في وضع زي ده وبتتكلم عن حد زيه وزعلانة أكيد ممكن تحصل حاجة زي كده، وأنا مسامحة كل الناس مش بس شيرين عبد الوهاب اللي كانوا جزء من حياته ومشيوا مع بعض مشوار".

وكان الظهور الأخير لماس محمد رحيم في حفل تكريمه الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية بمشاركة عدد كبير من الشعراء والملحنين ونجوم الوسط الغنائي.

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الموسيقار الراحل محمد رحيم، رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، قدم فيه ألحانه لنخبة من أهم نجوم الأغنية ومنهم عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، إليسا، لطيفة، وشيرين عبد الوهاب، ونانسي عجرم، حميد الشاعري، وهشام عباس، إيهاب توفيق، ومي فاروق، روبي، وغيرهم.

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