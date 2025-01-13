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نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

05:49 م الإثنين 13 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الفنانة نسرين طافش
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش في أحدث جلسة تصوير
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش من أحدث جلسة تصوير
  • عرض 9 صورة
    الفنانة نسرين طافش تخطف الأنظار
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش من أحدث ظهور
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش
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كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة خطفت بها الأنظار، ونشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت نسرين مرتدية فستان جذاب والتقطت العديد من الصور التذكارية، وحازت الجلسة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ويعرض للفنانة نسرين طافش بالسينمات حاليًا فيلم "الدشاش" بطولة النجم محمد سعد، وسط مشاركة مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين أمين.

وتدور أحداث فيلم "الدشاش" في إطار درامي، حول الدشاش الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، يسعى للتحول إلى شخص أفضل، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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نسرين طافش انستجرام نسرين طافش نسرين مرتدية فستان جذاب نسرين طافش بفيلم الدشاش
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