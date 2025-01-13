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كارولين عزمي تتجول داخل كاتدرائية برشلونة

05:46 م الإثنين 13 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة كارولين عزمي
  • عرض 7 صورة
    كارولين عزمي داخل كاتدرائية برشلونة
  • عرض 7 صورة
    كارولين عزمي في زيارة لكاتدرائية برشلونة
  • عرض 7 صورة
    كارولين عزمي تتجول داخل كاتدرائية برشلونة
  • عرض 7 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 7 صورة
    كارولين عزمي من أمام كاتدرائية برشلونة
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كتب- مروان الطيب:
نشرت الفنانة كارولين عزمي، صور جديدة لها خلال تواجدها في مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".
وظهرت كارولين وهي تتجول بعدد من شوارع المدينة، إلى جانب دخولها كاتدرائية برشلونة والتقطت العديد من الصور التذكارية.
وكانت آخر مشاركات كارولين عزمي بمسلسل "الوصفة السحرية" عام 2024، وشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم شيري عادل، بسمة داود، عمر الشناوي، إسلام جمال.
يذكر أن كارولين عزمي تشارك الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل "فهد البطل" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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كارولين عزمي كاتدرائية برشلونة برشلونة
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