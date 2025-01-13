تامر حسني يرد على رسالة حسام حبيب ويطلب منه هذا الوعد

كتبت- منى الموجي:

قام النجم تامر حسني بالرد على رسالة الفنان حسام حبيب، وأعاد نشر كلماتها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، من خلال خاصية القصص القصيرة مصحوبة بتعليق، طالبه من خلاله بالعودة لجمهوره بأعمال جديدة.

وكتب تامر حسني: "حبيبي يا حسام إيه الكلام الجميل ده، طول عمرك محترم وإنسان نضيف وفنان كبير، لو استفزناك بجد يلا ارجع زي الأول وأكتر، ارجع متعنا بأغانيك الراقية الجميلة والمزيكا الأجمل، لأن ليك جمهور كبير بيستنى شغلك وأكيد ليهم حق عليك، يلا صفحة جديدة مع مشوارك من النهاردة، يلا اوعدني قدام الناس إنك ترجع تاني"، ورد حسام "أوعدك يا نجم الجيل".

كان حسام حبيب، وجه رسالة إلى النجمين تامر حسني ورامي صبري، بعد نجاح أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" والتي تم طرحها مؤخرًا على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكتب عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أنا بكتب كلمتين من قلبي مش عارف هي مباركة ولا شكر ولا درس وبداية جديدة لجيل أنا فخور إني أكون منه، إخواتي وأصحابي، تامر انت من زمان وأحلامك وأفكارك كانت دايما تخص جيلك ودائما كنت بتتكلم معانا من واحنا صغيرين باسم جيلنا مش باسم تامر، بس انت حلمت لجيلك وعلشان كده أنا فعلا فهمت يعني إيه نجم الجيل، كنت زمان فاهم إن المقصود بيها إنك الأنجح وده حقيقي، لكن النهاردة فهمت معناها الحقيقي: أنت النجم اللي حلم لجيله مش لنفسه ودلوقتي حلمك بيتحقق يا صاحبي".

وتابع متحدثا عن رامي صبري "والنجم الثاني أخويا صاحب أجمد صوت واحساس، كان دايما بيقولي أنا بحلم وعندي هدف وهو كمان كان دائما مهتم إن إحنا كجيل لازم نشارك بعض ونقدم للناس حقيقة روح وفن الجيل ده، وكان بكل تواضع بيقول ده لكل فنانين جيله لحد ما التقوا النجمين اللي هدفهم صادق وطلعولنا إبداع مش بس في المزيكا لا والله في الروح والفكر".

وأضاف حسام موجها حديثه لـ تامر ورامي "أنتم فرحتوني وأمتعتوني وخليتوني أفتخر إني من الجيل ده، اللي إن شاء الله عمر فنه وإبداعه ما هيخلص.. شكرا إنكم فتحتم نفسي ورجعتوني أحب المزيكا يمكن اكتر من الأول يا جيل جامد وجامد قوي كمان، أنتم فعلا متتنسوش".

جدير بالذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.