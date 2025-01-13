رقص بالعلم وحملوه على الأعناق.. الصور الأولى لـ جمال سليمان بعد عودته إلى سوريا

كتب- مصطفى حمزة:

قوبل جمهور النجم السوري جمال سليمان، بحفاوة بالغة عقب وصوله إلى دمشق، في زيارته الأولى إلى سوريا منذ 13 عاما.

النجم السوري جمال سليمان، نشر عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع إنستجرام، مقطع فيديو يوثق وصوله.

ويعود جمال سليمان إلى وطنه بعد فترة غياب تجاوزت 13 عاما، ليجد استقبالا شعبيا حافلا، عقب خروجه من المطار، ورقص فرحا وهو يحمل العلم السوري، قبل أن يتم رفعه على الأعناق، من محبيه .

وكان النجم جمال سليمان، نشر صباح اليوم الاثنين، مقطع فيديو له من داخل الطائرة، وعلق: "في الطيارة بعد 13 عاما متجها إلى دمشق.. زمان والله اشتقنا يا شام". اضغط هنا