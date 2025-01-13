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رمضان 2025.. هند عبدالحليم تشارك في مسلسل "ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري

02:12 م الإثنين 13 يناير 2025

هند عبدالحليم

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كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة هند عبدالحليم في مسلسل "ضل حيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

مسلسل ضل حيطة يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته: ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم.

يذكر أن الفنانة هند عبدالحليم شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، بطولة سلمي أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، محمد محمود.

يذكر أن ياسمين صبرى عرض لها مؤخرا فيلم أبو نسب الذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بطولة ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

هند عبدالحليم مسلسل ضل حيطة ياسمين صبري
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