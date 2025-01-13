أزمة شكري سرحان وعمر متولي ليست الأولى.. مشاهير تعرضوا للهجوم بسبب آرائهم

كتب- مصطفى حمزة:

أثار الفنان عمر مصطفى متولي، جدلا واسعا تصاعد بسبب تصريحاته والفنان أحمد فتحي، حول جدارة الفنان الراحل شكري سرحان بالنجومية التي نالها، وانتقاد موهبته.

الفنان الشاب عمر مصطفى متولي، قال خلال حواره مع الفنان أحمد فتحي، في برنامجه "ليك لوك"، على موقع يوتيوب، إن الفنان الراحل شكري سرحان، نال نجومية، تفوق حجم موهبته، وهو ما أثار غضب أسرة الفنان الراحل، وأصدرت بيانا غاضبا.

بيان أسرة شكري سرحان

وجاء في البيان: "هل تعلم يا عمر أن عائلة سرحان من أكبر العائلات الفنية في الوطن العربي ولم تلعب الواسطة دورًا في حياة أحدهم كما فعلت معك كونك ابن شقيقة عادل إمام، وأظنك قد بلغت الأربعين من عمرك أو قاربت ولم تحقق نجاح يحسب لك ولم تحصل على بطولة حتى الآن رغم واسطتك، وإذا ما قارناك بشكري سرحان حين بلغ الأربعين فقد تجاوزت أفلامه فى هذا العمر أكثر من 100 فيلم منها أكثر من 90 فيلم على الأقل بطولة مطلقة من إنتاج أشهر شركات الإنتاج وأكبر المخرجين".

وتابعت الأسرة في بيانها "ولا أخفيك سرًا أن زميله الفنان العالمي عمر الشريف أنتج له فيلم ليضمن أمواله وأظنك لا تعرف اسم الفيلم ولا تعرف هذه المعلومة من الأساس، شكري سرحان كان فتى أول ونجم من بداية عمر العشرين وأنت قد بلغت الأربعين ومازلت زغرات، فهل يقيم الزغرات النجوم يا عمر؟".

نقابة المهن التمثيلية

ومن جانبه رفض نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، في تصريحات صحفية، ما تحدث عنه الفنان الشاب عمر مصطفى متولي، مؤكدا بأنه لن يسمح بإهانة الرموز الفنية الذين قدموا فنًا لا يزال خالدا.

وعلى جانب آخر، عارض الناقد الفني طارق الشناوي، موقف نقيب المهن التمثيلية، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "أنا لا أتفق مع عمر متولي وأحمد فتحي في رأيهما، عن شكري سرحان، إلا أنه يظل رأيا نناقشه برأي آخر، التهديد بقطع لسان من يخالفنا الرأي وتهديده بقطع عيشه أمور لا تليق إنسانيا وقانونيا، استخدام أمثلة في بيان رسمي على شاكلة (اللي مالوش كبير يشتري له كبير) لا تليق بأستاذ أكاديمي مثل نقيب الممثلين".

والمفارقة هنا أن أزمة تعليقات الفنان عمر مصطفى متولي، حول نجومية الفنان الراحل شكري سرحان، ليست الأولى من نوعها، إذ سبق وثار الجدل حول قضايا مماثلة، وهو ما نرصده في التقرير التالي..

محمد رمضان وإسماعيل ياسين

أثار النجم محمد رمضان، الجدل عام 2017، بعد نشر حوار صحفي، سخر خلاله من أفلام إسماعيل ياسين، وقال "أنا ضد أفلام إسماعيل ياسين، الله يرحمه، التي قدمها عن الجيش كلها، لأنني لا أحب أن نصدر أن العسكري المصري بهذا الشكل أو يمشي وتقع منه أشياء ويسخر منه الناس".

وأضاف: "الراحل إسماعيل ياسين أكثر نجم يضحكني في العالم، لكني لا أحب أن نصدر صورة أن الجندي المصري وهو يقع منه (القايش)، ويركب فوق مروحة الطائرة بالعكس، فهذا منظر غير لائق".

ومع تصاعد الهجوم عليه، قام رمضان، بنشر مقطع فيديو عبر صفحته بموقع فيسبوك، يقدّم فيه اعتذاراً إلى أسرة إسماعيل ياسين، مؤكدا حبه للفنان الراحل، وأن نجله المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين كان من الأوائل الذين ساعدوه في حياته الفنية.

ونشر رمضان عبر صفحته بموقع فيسبوك صورة من أحد أفلام الفنان الراحل، وكتب "أسطورة الكوميديا المصرية إسماعيل ياسين عليه رحمة الله.. الكوميديان المفضل لي ..عنوان خاطيء يستغلونه أعداء النجاح".

مفيد فوزي وأم كلثوم

الإعلامي الراحل مفيد فوزي، تحدث في عدة برامج، حول تعرضه للرفد، بسبب آراء ومواقف أثارت غضب (كوكب الشرق) أم كلثوم، وأوضح في سهرة أقيمت بحضور المطربة اللبنانية فيروز: "أنا تأذيت في حياتي بسبب الست فيروز، كتبت مرة مقال، الست فيروز حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي حبيتك بكل الفصول، وده كان في عز مجد أم كلثوم".

وخلال ظهوره في برنامج "شيخ الحارة" قال الإعلامي الراحل مفيد فوزي: "لابد أن أعترف أن الغضب الكلثومي حاد"، وأكد أن أم كلثوم أغضبتها التصريحات التي جاءت على لسان بعض الشخصيات الشهيرة في برنامج من إعداده كانت تقدمه المذيعة سناء منصور في إذاعة الشرق الأوسط تحت عنوان "أوافق أمتنع"، واعتبرتها كوكب الشرق، تطاولا.

وذكر أن الكاتب يوسف إدريس أجاب على سؤال وُجه إليه (عما إذا يستطيع أن يتحمل ألا يدخن في حفلات أم كلثوم)، قائلا: "وأنا أقرف نفسي وأنكد على نفسي ليه، ما أنا أروح البيت وأدخن زي ما أنا عاوز وأسمعها".

وتابع مفيد فوزي: "اعتبرت السيدة أم كلثوم أن هذا تطاولًا، وحذفت أغانيها من إذاعة الشرق الأوسط تمامًا، وتسبب هذا الغضب في رفدي".