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منة فضالي تعلق على شائعة بتر ساقها: هيافة وهبل ومنكم لله

12:40 م الإثنين 13 يناير 2025
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    الفنانة منة فضالي
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    منة فضالي
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كتبت- منى الموجي:

عبرت الفنانة منة فضالي عن استيائها وغضبها بسبب شائعة بتر ساقها التي نشرتها إحدى الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل يومين واكتشفتها هي صباح اليوم الاثنين 13 يناير.

ونشرت منة صورة من الصفحة صاحبة الشائعة، والتي كتبت تعليقا على صورتها: بتر ساق الفنانة منة فضالي يصدم الجميع، وعلقت هي عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام: يعني لما أصحى على خبر زي ده المفروض أعمل إيه، صفحة غريبة مغمورة، خبر غريب برضه، إيه الهيافة والهبل ده علشان حد يعبركم وتعملوا مشاهدات تكتبوا خبر زي ده، منكم لله".

وتضامن مع منة عدد كبير من جمهورها واستنكروا مثل تلك الشائعات، كما علقت الفنانة دنيا ماهر "أنا اتخضيت خضة قبل ما اقرأ تعليقك.. الحمدلله بعد الشر عليكي حبيبتي"، وكتبت الفنانة رانيا يوسف "حسبي الله ونعم الوكيل.. بعد الشر عليكي يا حبيبتي".

جدير بالذكر أن منة فضالي تشارك في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل سيد الناس، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد وإلهام شاهين.

منة فضالي بتر ساق سيد الناس محمد سامي رانيا يوسف دنيا ماهر السباق الرمضاني
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