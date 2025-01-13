رمضان 2025.. إنجي كيوان تشارك في "سيد الناس" و"تقابل حبيب"

كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة إنجي كيوان في رمضان 2025 بمسلسلين، يجمعها الأول بالنجم عمرو سعد وهو مسلسل سيد الناس، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.

يتكون مسلسل سيد الناس من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته إلهام شاهين، وأحمد زاهر.

أما المسلسل الثاني فيجمعها بالنجمة ياسمين عبدالعزيز وهو "وتقابل حبيب"، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري. ويشارك في بطولته: كريم فهمي، ونيكول سابا، وأنوشكا، وخالد سليم، ومحمود ياسين جونيور.

ومن الأعمال السينمائية المنتظر عرضها قريبا لـ إنجي كيوان، فيلم "في القلب"، بطولة خالد سليم، ونسرين طافش.

من أبرز الأعمال التي شاركت إنجي كيوان في بطولتها: مسلسل ستات بيت المعادي، مع كندة علوش وتارا عماد، والمسلسل الغنائي الكوميدي مجنونة بيك مع مريم الخشت وأمير المصري، ومسلسل ألفريدو مع النجمة إلهام شاهين.