يضم أغاني تنازع عليها مع شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل استعداد حسام حبيب لطرح ألبومه الجديد

كتب- مصطفى حمزة:

يستعد الفنان حسام حبيب، لطرح مجموعة من أغاني ألبومه الجديد، بعد ما يقرب من عام على أزمة حذف أغنية "كدابة".

الفنان حسام حبيب، انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة درامية الطابع، من كلمات الشاعر إبراهيم شتا.

وواجه الفنان حسام حبيب، أزمة قوية في فبراير 2024، عقب طرحه أغنية "كداية"، إذ تم حجبها بناء على طلب الموزع والمنتج الموسيقي محمد شفيق، بسبب اقتباس لحنها، من أغنية بعنوان "بياعة"، سبق وقدمها المطرب محمود عز.

الفنان حسام حبيب بدأ العمل على ألبومه، منذ 4 سنوات، ويضم أكثر من أغنية للشاعر إبراهيم شتا، منها "بعد الفراق"، إلى جانب "غاب الفرح" و"أنا انطفيت"، وهي الأغاني التي أثارت الجدل عام 2022، بعد تقديم المستشار ياسر قنطوش "محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب"، بلاغ للنائب العام، ضد الفنان حسام حبيب، متهما إياه بالاستيلاء على أغاني تخص الفنانة، وضمها إلى ألبومه الجديد.

ويتعاون الفنان حسام حبيب في الألبوم، مع الشاعر إبراهيم شتا، في أغاني "غاب الفرح" من ألحان أحمد يوسف، و"أنا انطفيت" من ألحان نديم جمال، ويقدم أيضا "مين غيره" من كلمات محمد حسن، وألحان محمد حمزة، و"اديني مشيت" من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، و"كنت فين" من كلمات محمد عاطف، وألحان محمد إبراهيم.

حسام يقدم أيضا أغاني "عدى الكل" ، و"وجع الفراق"، و"حد في حياتي"، و"كدابة"، و"مزيكا"، ويتولى توزيعها الموزع الموسيقي نابلسي.